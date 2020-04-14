Живущая в Индии россиянка пожаловалась на травлю белых из-за коронавируса

Жительница Красноярска, в настоящее время находящаяся в Индии, рассказала о травле со стороны местных жителей на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет «Проспект мира».

По словам Юлии Жеребкиной, которая живет в городе Ченнай восточного штата Тамилнад, пренебрежительное отношение к иностранцам началось после публикации в СМИ о том, что инфекция в стране появилась из-за европейцев. Она подчеркнула, что проблемы во взаимодействии с индийцами возникли даже несмотря на то, что у нее есть местный аналог паспорта.

«Когда началась "корона" и травля на белых, они в течение недели меня выгоняли из отелей. Мы с ребенком почти неделю голодали, неделю по этим отелям мотались с чемоданом, целый день жили в лесу», — рассказала собеседница издания.

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Россиянка подчеркнула, что сейчас старается не появляться в общественных местах без мусульманской одежды, так как окружающие сразу вызывают полицию, а сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, бьют нарушителей режима изоляции палками.

О травле в Индии на фоне вспышки коронавируса сообщалось ранее. 24 марта стало известно, что отдыхающая в Индии россиянка пожаловалась на агрессию в отношении белых туристов. «Агрессия со стороны местных здесь только нарастает. Есть случаи нападения и применения насилия в отношении белых, иногда трудно приобрести продукты», — сообщила она.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Индии составляет 10 363 человека, из них 8988 проходят лечение, 1035 выздоровевших, 339 погибших и один заразившийся, который уехал из страны. Правительство страны на фоне пандемии объявило о режиме изоляции на 21 день, до 14 апреля.

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