Россиянка обвинила выселенных из отеля украинцев в травле детей

Украинцы, которых выселили из отеля в Греции, размахивали флагами и натравливали своих детей на детей граждан России. Об этом в своем Facebook-аккаунте рассказала одна из отдыхающих Ольга Кубара. Сейчас этот пост со страницы россиянки удален, его приводит «Московский комсомолец».

По словам Кубары, она отдыхала в отеле вместе с семьей, а украинцы поселились этажом выше. «Бегали, размахивали украинскими флагами, натравливали своих детей на наших (толпа оголтелых «сирот хэроев ато» на двух малышей пяти и шести лет!) только потому, что мы говорили по-русски», — написала она.

Спустя некоторое время ситуацию в свои руки взяла администрация отеля.

Ранее 27 июня сообщалось, что граждан Украины выселили из греческого отеля после того, как они повесили на балконе национальный флаг. Постояльцев обвинили в политической агрессии и заявили, что флаги оскорбляют достоинство других туристов.

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