Украинцев выгнали из греческого отеля из-за флага

Сотрудники одного из отелей в Греции выселили граждан Украины за публичную демонстрацию национального флага. Об этом рассказала участница инцидента Наталия Подоляк в своем Facebook.

Как рассказала женщина, кто-то из жителей отеля пожаловался на то, что вывешенные на балконе украинские флаги оскорбляют их достоинство. После этого работники отеля проникли в номер, пока постояльцев в нем не было, и сняли флаги.

По словам Подоляк, она попыталась выяснить причину произошедшего, на что ей сказали, что она нарушила закон Греции. Когда она узнала, что таких законов нет, украинке указали на то, что она находится на частной территории, и на ней «свои законы».

Через некоторое время женщине по телефону сообщили, что ее вместе с группой выселяют из отеля. В последний вечер пребывания украинцев в отеле разбираться в ситуации приехал представитель туоператора. Подоляк отметила, что во время разговора были «угрозы выселения, оправдание запрета вешать флаги, обвинения в политической агрессии». «Разговор закончился тем, что нам пожелали счастливого пути и чтобы меня с моей группой больше в этом отеле не видели», – заключила она.

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