Сфотографировавшую свою ногу на фоне флага ОАЭ супермодель наказали

Модные бренды наказали сфотографировавшую свою ногу на фоне самолетов с флагами ОАЭ и Саудовской Аравии супермодель Беллу Хадид. Об этом сообщает The National.

После многочисленных жалоб покупателей парфюмерное отделение французского модного дома Dior избавилось от баннеров с фотографиями Хадид, размещенных в крупнейшем торгово-развлекательном центре в мире Dubai Mall в Дубае. То же самое сделала итальянская люксовая марка Bvlgari.

«Мы заверяем вас, что уважаем наши национальные и региональные культурные ценности. Мы донесли вопрос до сведения ретейлеров, чтобы они приняли соответствующие меры», — написали сотрудники Dubai Mall в официальном Twitter торгового центра.

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Ранее в июне американскую модель палестинского происхождения Беллу Хадид обвинили в расизме из-за фото в зале аэропорта на фоне самолетов. Пользователей сети ужаснуло, что Хадид занесла ногу над флагами ОАЭ и Саудовской Аравии, изображенными на хвостах авиалайнеров. Они посчитали этот поступок расистским и потребовали от модных домов, с которыми работает Хадид, прекратить с ней сотрудничество.

Белла Хадид удалила снимок из своего аккаунта, принесла извинения в Twitter и Instagram на английском и арабском языках.

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