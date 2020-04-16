Инфекционист оценил риск повторого заражения коронавирусом

Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков оценил шансы повторного заражения коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
При этом вероятность повторного инфицирования будет зависеть от уровня иммунитета, выработавшегося после перенесенного заболевания. Он напомнил, что случаи заражения людей, переболевших COVID-19, уже зафиксированы — более того, известны ситуации, когда у зараженных выявили несколько типов коронавирусов. Также сохраняется риск заражения различными типами вирусов одновременно.
По словам Тимакова, повторное инфицирование, скорее всего, произойдет у человека, у которого снизился по каким-либо причинам уровень антител в крови. Однако специалисты пока не выяснили, протекает ли болезнь в этом случае в более легкой, такой же, или, напротив, более тяжелой форме.
Инфекционист добавил, что иммунитет после других перенесенных коронавирусных инфекций — SARS (атипичная пневмония) и MERS (ближневосточный респираторный синдром) — сохранился от полугода до четырех лет. Однако по иммунитету в случае с SARS-CoV-2 делать прогнозы пока рано, заключил он.
Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова спрогнозировала, что переболевшие тяжелой формой COVID-19 бывшие зараженные могут столкнуться с проблемами с легкими.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения