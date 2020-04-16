Россиянам назвали возможную опасность коронавируса для мозга

Коронавирусная инфекция может повлиять на дальнейшее здоровье выздоровевшего человека и даже, по одной из версий, на мозг зараженного. На это указывают такие встречающиеся у зараженных симптомы, как потеря вкуса и обоняния, рассказала в интервью «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.
«Поскольку потеря обоняния — это один из объективных симптомов раннего Альцгеймера, то наличие этого признака у многих заболевших [коронавирусной инфекцией] COVID-19 беспокоит ученых. Это значит, что коронавирус взаимодействует с нервными клетками. Насколько стабильной окажется эта проблема — мы не знаем», — сказала Баранова, комментируя версию о риске получить болезнь Альцгеймера после перенесенной коронавирусной инфекции.
Она пояснила, что многие люди, у которых диагностируется болезнь Альцгеймера, постепенно теряют обоняние, в связи с чем проверка восприятия запахов — это один из объективных тестов на выявление недуга.
По словам Барановой, на такие симптомы раньше никогда не обращали серьезного внимания, однако ситуация изменилась, и «вокруг болезни Альцгеймера образовалась большая наука». Ученые работают над тем, чтобы выявить ее признаки с самого начала, потому что человек, особенно с большим коэффициентом интеллекта, может долго скрывать свое состояние от близких, добавила профессор.
По состоянию на 14 апреля в России зафиксировали более 24 тысяч заразившихся коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 3388 новых случая инфицирования.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения