Россиянам назвали возможную опасность коронавируса для мозга

Коронавирусная инфекция может повлиять на дальнейшее здоровье выздоровевшего человека и даже, по одной из версий, на мозг зараженного. На это указывают такие встречающиеся у зараженных симптомы, как потеря вкуса и обоняния, рассказала в интервью «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

«Поскольку потеря обоняния — это один из объективных симптомов раннего Альцгеймера, то наличие этого признака у многих заболевших [коронавирусной инфекцией] COVID-19 беспокоит ученых. Это значит, что коронавирус взаимодействует с нервными клетками. Насколько стабильной окажется эта проблема — мы не знаем», — сказала Баранова, комментируя версию о риске получить болезнь Альцгеймера после перенесенной коронавирусной инфекции.

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Она пояснила, что многие люди, у которых диагностируется болезнь Альцгеймера, постепенно теряют обоняние, в связи с чем проверка восприятия запахов — это один из объективных тестов на выявление недуга.

По словам Барановой, на такие симптомы раньше никогда не обращали серьезного внимания, однако ситуация изменилась, и «вокруг болезни Альцгеймера образовалась большая наука». Ученые работают над тем, чтобы выявить ее признаки с самого начала, потому что человек, особенно с большим коэффициентом интеллекта, может долго скрывать свое состояние от близких, добавила профессор.

По состоянию на 14 апреля в России зафиксировали более 24 тысяч заразившихся коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 3388 новых случая инфицирования.

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