Россиянам назвали влияющий на тяжесть коронавирусной инфекции фактор

На тяжесть течения болезни при коронавирусной инфекции влияет такой фактор, как количество попавших в организм человека клеток вирусов. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в интервью «Ленте.ру».

«Условно говоря: вы пошли в магазин, потрогали прилавок, потом провели рукой по носу, губам — заразились. Но скорее всего количество вирусов, которые перенеслись на вас в этом случае — небольшое. Пока они "разгонятся" в организме до заметного состояния, (...) организм может успеть развернуть иммунный ответ», — сказала профессор.

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Баранова отметила, что это единственный «более-менее научно доказанный фактор». По ее словам, при высокой вирусной нагрузке заболевание может протекать тяжело, как у офтальмолога Ли Вэньлян. Он первым рассказал миру об опасности нового патогена. «Рассказывал, что почувствовал это внезапно — шел по коридору больницы и понял, что у него конъюнктивит, сильно чесались глаза. (...) Вероятно, он подхватил огромное количество вируса. Это привело к стремительному развитию болезни и смерти», — предположила профессор.

В этой связи Баранова отметила, что медработники больше других рискуют получить высокую дозу клеток вирусов. «Если у вас дома находится больной, также достаточно трудно, даже при соблюдении всех санитарных правил, избежать заражения», — сказала она.

Всего в России, по последним данным, зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом. 13 тысяч зараженных находятся в Москве. 1694 человек выздоровели, 170 пациентов с коронавирусом умерли.

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