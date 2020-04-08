Заразившаяся коронавирусом российская врач раскрыла первые симптомы болезни

Российский врач-диетолог Евгения Кобыляцкая, заразившаяся коронавирусом, раскрыла первые симптомы болезни. Она рассказала о потере вкуса и аппетита на ранних стадиях течения заболевания в своем Telegram-канале.

«Все было нормально. Я ела бутерброд с сыром. Обычный ржаной хлеб и обычный сыр, типа моцареллы. Ем и думаю — а отчего это сыр такой соленый? <...> А это у меня обоняние уже пропало и тонкие вкусовые рецепторы отключились, остались только те, которые чувствовали соль» — вспоминает Кобыляцкая. Она обратилась за медицинской помощью после того, как у нее поднялась температура.

По словам Кобыляцкой, во время болезни ей не хотелось есть совсем. Она похудела на три килограмма за неделю. «Если не чувствуешь вкуса, то есть не интересно. Просто лень», — написала Кобыляцкая.

В заключение врач посоветовала «с уважением» относиться к иммунной системе при заражении любым вирусом. «Ложитесь в постель, обмотайте горло шарфом, наденьте теплые носки, укройтесь одеялом и попросите сварить вам куриный бульон... Целый день пейте чай с лимоном», — отметила Кобыляцкая.

По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе. 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.

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