Зараженная коронавирусом главврач московской больницы рассказала о самочувствии

Главный врач московской клинической больницы №23 имени И.В. Давыдовского Елена Васильева, которая заразилась коронавирусом, сообщила, что чувствует себя хорошо. Ее слова приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Васильева уточнила, что, как только узнала о контакте с зараженным пациентом, сразу самоизолировалась, не дожидаясь результатов анализов, и ограничила круг общения. Она добавила, что «никак не лечится», потому что «профилактическое лечение при коронавирусе не доказано».
Главврач также сообщила, что во время самоизоляции продолжает работать по Skype, дает консультации пациентам и проводит совещания с сотрудниками.
О заражении Васильевой коронавирусом стало известно ранее во вторник, 7 апреля. Медик рассказала, что сдала два теста, и один из них показал положительный результат. Она добавила, что у нее пока нет характерных симптомов заражения.
31 марта сообщалось, что главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Он сказал, что чувствует себя удовлетворительно и продолжает работать из своего кабинета.
По состоянию на 7 апреля общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 7497 в 81 регионе. Большинство из них зарегистрированы в Москве — 5181, в Московской области — 454, Санкт-Петербурге — 295, в Коми — 101. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения