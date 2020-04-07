Главврач еще одной московской больницы заразилась коронавирусом

Главный врач московской клинической больницы №23 имени И.В. Давыдовского Елена Васильева заразилась коронавирусом. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на ее рассказ.

По словам медика, один из двух тестов показал положительный результат. Васильева отметила, что чувствует себя нормально, характерных симптомов пока нет. Главврач уточнила, что изолировалась дома после известия о возможном контакте с положительным пациентом. Врач продолжает работать удаленно.

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В настоящее время на коронавирус проверяют людей, с которыми она контактировала.

31 марта стало известно о заражении новым вирусом главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Он сам сообщил о положительном тесте, отметил, что чувствует себя удовлетворительно и продолжает работать из своего кабинета в больнице.

По последним данным, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, почти 500 человек выздоровели.

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