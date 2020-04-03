Раскрыто состояние заразившегося коронавирусом главврача больницы в Коммунарке

Заразившийся коронавирусом главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко чувствует себя нормально и «рвется на работу». Его состояние раскрыл гендиректор Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) имени Пирогова Олег Карпов, передает агентство «Москва».
По его словам, Проценко рассказал коллегам о своем самочувствии в ходе онлайн-конференции, в которой участвовало более тысячи человек из пяти стран. Карпов отметил, что для Проценко главное — безопасность персонала.
«Я думаю, этот человек со временем может стать легендой, он первым вступил в эту неизведанную область. Хотя это просто классный профессионал, который исполнял свой долг и не думал ни о чем другом», — отметил Карпов.
О заражении Проценко коронавирусом стало известно 31 марта. По словам его коллег, врач находится в удовлетворительном состоянии в самой больнице. Проценко, в свою очередь, заявил, что продолжает работать, однако изолировался в своем кабинете.
По состоянию на 3 апреля число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения