Раскрыто состояние заразившегося коронавирусом главврача больницы в Коммунарке

Заразившийся коронавирусом главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко чувствует себя нормально и «рвется на работу». Его состояние раскрыл гендиректор Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) имени Пирогова Олег Карпов, передает агентство «Москва».

По его словам, Проценко рассказал коллегам о своем самочувствии в ходе онлайн-конференции, в которой участвовало более тысячи человек из пяти стран. Карпов отметил, что для Проценко главное — безопасность персонала.

«Я думаю, этот человек со временем может стать легендой, он первым вступил в эту неизведанную область. Хотя это просто классный профессионал, который исполнял свой долг и не думал ни о чем другом», — отметил Карпов.

О заражении Проценко коронавирусом стало известно 31 марта. По словам его коллег, врач находится в удовлетворительном состоянии в самой больнице. Проценко, в свою очередь, заявил, что продолжает работать, однако изолировался в своем кабинете.

По состоянию на 3 апреля число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах.

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