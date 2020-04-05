Ученые назвали три дополнительных симптома при коронавирусе

Ученые рассказали еще о трех симптомах при заражении коронавирусом. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает «Российская газета».
Результаты исследования показали, что одним из симптомов заболевания является головная боль. В Ухане, где началось распространение нового вируса, 8 процентов пациентов жаловались на мучившие их головные боли в первые дни заражения.
Кроме того, пациенты рассказывали о головокружении и резкой потере обоняния. Также ученые выяснили, что общее чувство недомогания и растерянность являются потенциальными признаками коронавирусной инфекции.
Ранее в воскресенье, ВОЗ назвала самый явный симптом при коронавирусе — лихорадка и температура выше 38 градусов. С этим сталкиваются более 90 процентов заразившихся.
По последним данным, в мире более 1,1 миллиона зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения