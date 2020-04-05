Ученые назвали три дополнительных симптома при коронавирусе

Ученые рассказали еще о трех симптомах при заражении коронавирусом. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает «Российская газета».

Результаты исследования показали, что одним из симптомов заболевания является головная боль. В Ухане, где началось распространение нового вируса, 8 процентов пациентов жаловались на мучившие их головные боли в первые дни заражения.

Кроме того, пациенты рассказывали о головокружении и резкой потере обоняния. Также ученые выяснили, что общее чувство недомогания и растерянность являются потенциальными признаками коронавирусной инфекции.

Ранее в воскресенье, ВОЗ назвала самый явный симптом при коронавирусе — лихорадка и температура выше 38 градусов. С этим сталкиваются более 90 процентов заразившихся.

По последним данным, в мире более 1,1 миллиона зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!