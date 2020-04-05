ВОЗ назвала самый явный симптом при коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала самый явный симптом при заражении коронавирусом. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде, передает РИА Новости.
По словам Харрис, лихорадка и температура больше 38 градусов являются главными симптомами при новом вирусе. Она отметила, что с этим сталкиваются более 90 процентов заболевших.
Кроме того, она заявила, что больные чаще всего просыпаются среди ночи в помутнении и не понимают, что происходит вокруг.
Ранее сообщалось, что директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху. По его словам, ученые в Сингапуре сделали вывод о том, что около 6 процентов заражений происходят от бессимптомных носителей вируса. Райан не исключил, что вирус может передаваться по воздуху.
По последним данным, в мире более 1,1 миллиона зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения