Названа опасность карантина для пожилых людей

Физическое состояние пожилых людей, находящихся на изоляции из-за коронавируса, может сильно ухудшиться. Об этом агентству РИА Новости рассказал врач Леонид Эйдельман.

Он предупредил, что если человек начинает меньше двигаться, то рискует стать сидячим или лежачим больным и не сможет восстановить физическую активность. Кроме того, переедание и стресс способны вызвать обострение хронических заболеваний.

Помимо этого, медик отметил, что люди, которым требуется лечение не в самых острых случаях, избегают посещать врачей. «Мы знаем уже несколько случаев, когда люди с симптомами болезней сердца, которым требовалось фактически обращение в больницу и госпитализация, не прибывали вовремя в больницу и расплачивались очень дорогой ценой», — посетовал он.

Эйдельман призвал всех во время самоизоляции как можно больше двигаться, а для борьбы со стрессом «найти хобби, отвлекающие занятия и понять, что эта болезнь в подавляющем большинстве случаев не смертельная».

4 апреля депутат Госдумы Николай Валуев показал, как можно заниматься спортом дома во время режима самоизоляции.

Для занятий политик и бывший чемпион мира по боксу приспособил два бака с водой. На выложенном в сеть видео Валуев поднимает и опускает баки, словно гири, и как делает то же самое, лежа на табуретках. На еще нескольких снимках депутат отжимается, используя эту мебель.

Из-за пандемии коронавируса весь апрель объявлен нерабочим, в большинстве регионов действует режим самоизоляции, без острой необходимости гражданам советуют не выходить из дома. По последним данным, COVID-19 в России обнаружен у 4731 человека, большинство инфицированных — свыше трех тысяч — в Москве. Среди симптомов вируса: высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание и боли в мышцах.

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Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе

— подробный раздел на сайте Минздрава

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.— сайт стопкоронавирус.рф — информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь — ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь — подробный раздел на сайте Минздрава здесь — телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.



