Валуев придумал способ заниматься спортом в самоизоляции

Депутат Госдумы Николай Валуев придумал, каким образом можно заниматься спортом дома во время режима самоизоляции. Фотографии опубликованы в аккаунте «Единой России» в Instagram.

Для занятий политик и бывший чемпион мира по боксу приспособил два бака с водой. На кадрах запечатлено, как Валуев поднимает и опускает баки, словно гири, и как делает то же самое, лежа на табуретках. На еще нескольких снимках депутат отжимается, используя эту мебель.

Публикация сопровождается хештегом #будьтедома — призывом к российским пользователям соцсетей соблюдать режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавируса.

Ранее единороссы совместно с правительством и Минстроем из-за распространения в стране коронавируса предложили изменить порядок оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. По словам секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, предложения также касаются договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

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