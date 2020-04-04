Валуев придумал способ заниматься спортом в самоизоляции

Депутат Госдумы Николай Валуев придумал, каким образом можно заниматься спортом дома во время режима самоизоляции. Фотографии опубликованы в аккаунте «Единой России» в Instagram.
Для занятий политик и бывший чемпион мира по боксу приспособил два бака с водой. На кадрах запечатлено, как Валуев поднимает и опускает баки, словно гири, и как делает то же самое, лежа на табуретках. На еще нескольких снимках депутат отжимается, используя эту мебель.
Публикация сопровождается хештегом #будьтедома — призывом к российским пользователям соцсетей соблюдать режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавируса.
Ранее единороссы совместно с правительством и Минстроем из-за распространения в стране коронавируса предложили изменить порядок оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. По словам секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, предложения также касаются договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения