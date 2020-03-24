Медведев призвал регионы привлечь волонтеров для борьбы с коронавирусом

Регионы должны активнее использовать ресурсы волонтеров и привлекать их для помощи людям из группы риска по коронавирусу, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 24 марта.

Он напомнил хорошую работу волонтеров во время спортивных мероприятий, в частности Олимпиады-2014. По его словам, за последние несколько лет волонтерское движение очень выросло, и его необходимо задействовать «в пиковой ситуации».

На данный момент, по информации пресс-службы единороссов, в 13 регионах страны открыты волонтерские центры партии по оказанию помощи гражданам. За последнюю неделю они помогли 1600 гражданам.

Ранее ЕР совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) запустила онлайн-курсы для активистов по оказанию помощи пожилым людям в связи с распространением коронавируса.

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