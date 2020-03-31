Волонтеры «Единой России» активно включились в борьбу с коронавирусом в регионах

Активисты волонтерских центров «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи пандемией коронавируса по всей стране организуют акции поддержки. Волонтеры помогают возвращающимся из-за рубежа соотечественникам, оказывают помощь закрытым учреждениям, доставляют продукты и лекарства пожилым людям, предоставляют транспорт и оплачивают услуги такси медработникам, а также распространяют в сети интернет полезные ресурсы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе партии.

В Приморском крае волонтеры партии из Находки стали дежурить в Международном аэропорту Владивосток. Члены «Единой России» инструктируют земляков, возвращающихся в Приморье из заграницы, о правилах безопасности и предлагают им бесплатный трансфер из аэропорта домой в Находку.

Приморские волонтеры оказали гуманитарную помощь зоопарку «Садгород», расположенному в пригороде Владивостока. Из-за угрозы эпидемии самый крупный в крае зоопарк закрыт на карантин и фактически остался без средств на покупку корма для животных. Члены партии передали руководству учреждения сухой корм, овощи, фрукты и крупы.

В Иркутске «Молодая Гвардия Единой России» запустила акцию «Доброе такси» — с начала этой недели волонтеры помогают пожилым людям добираться до поликлиник, в случае необходимости, и закупают все необходимые продукты, лекарства, доставляя их до двери.

В Новосибирске единороссы организовали оплату такси медикам, которые работают с гражданами на карантине. «Помощь в предоставлении транспорта оказывается и в других регионах. Например, в Москве Центральный исполком партии передал 20 служебных автомобилей в распоряжение столичных поликлиник, в Тыве "Единая Россия" также предоставила транспорт врачам», — рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В Новосибирской области по инициативе «Единой России» стартовала акция «Смотрим дома». На сайте регионального отделения партии опубликована полная афиша концертов и спектаклей, которые перешли на время нерабочей недели в формат онлайн-трансляций.

В волонтерских центрах «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса, открытых во всех 85 субъектах РФ, работают более 70 тысяч активистов. За полторы недели волонтеры обзвонили более полумиллиона тысяч человек из «группы риска»: ветеранов, пожилых людей, одиноких пенсионеров. Адресная помощь оказана более 16 тысяч граждан.

