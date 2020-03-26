Флешмоб «Спасибо врачам» запустили в соцсетях

«Единая Россия» запустила в социальных сетях флешмоб «Спасибо врачам» в поддержку медицинских работников. Об этом сообщает на сайте партии в четверг, 26 марта.
«История с коронавирусом показала большие и добрые сердца наших людей и, в первую очередь, врачей. Их готовность к трудностям и нестандартным ситуациям», — написал в своем аккаунте в Instagram депутат Московской областной думы, олимпийский чемпион Александр Легков.
Принять участие в акции могут все желаюшие, отметили в партии. Для этого необходимо разместить у себя на странице в социальных сетях фотографию с листком бумаги, на котором будет написано #спасибоврачам.
24 марта президент Владимир Путин оценил работу врачей больницы для пациентов с коронавирусом в Коммунарке. По его словам, все работает как часы. Он пообщался с пациентами и главным врачом медучреждения Денисом Проценко.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения