Флешмоб «Спасибо врачам» запустили в соцсетях

«Единая Россия» запустила в социальных сетях флешмоб «Спасибо врачам» в поддержку медицинских работников. Об этом сообщает на сайте партии в четверг, 26 марта.

«История с коронавирусом показала большие и добрые сердца наших людей и, в первую очередь, врачей. Их готовность к трудностям и нестандартным ситуациям», — написал в своем аккаунте в Instagram депутат Московской областной думы, олимпийский чемпион Александр Легков.

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Принять участие в акции могут все желаюшие, отметили в партии. Для этого необходимо разместить у себя на странице в социальных сетях фотографию с листком бумаги, на котором будет написано #спасибоврачам.

24 марта президент Владимир Путин оценил работу врачей больницы для пациентов с коронавирусом в Коммунарке. По его словам, все работает как часы. Он пообщался с пациентами и главным врачом медучреждения Денисом Проценко.

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