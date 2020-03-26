Кремль рассказал о майских праздниках после недели выходных из-за коронавируса

Объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности — на майские праздники. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На вопрос журналистов, будут ли вычитаться из других нерабочих дней, в том числе из майских праздников, выходные дни с 28 марта по 5 апреля, Песков ответил словом «нет». Так, в период майских праздников рабочими днями останутся даты с 27 по 30 апреля, с 6 по 8 и с 12 по 15 мая. Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая включительно в связи с празднованием Международного дня трудящихся, затем — с 9 по 11 мая из-за Дня Победы.

Путин объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты для россиян в ходе обращения к нации 25 марта. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Это позволит снизить распространение коронавируса. Указ главы государства не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, а также на организации, обеспечивающие население продуктами и товарами первой необходимости.

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