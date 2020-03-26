Раскрыта судьба майских праздников после объявления выходной недели

Объявление выходной недели в России не скажется на праздничном графике. Судьбу майских праздников раскрыл первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с РИА Новости.
Он напомнил, что предложенная президентом Владимиром Путиным выходная неделя вызвана внештатной ситуацией. «Ни майские, ни новогодние праздники сокращаться не будут, президент об этом не говорил», — подчеркнул Рязанский.
Путин объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты для россиян в ходе обращения к нации 25 марта. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Это позволит снизить распространение коронавируса. Указ главы государства не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, а также на организаций, обеспечивающих население продуктами и товарами первой необходимости.
По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них — в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения