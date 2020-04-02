ЕР и правительство предложили ослабить бремя по оплате услуг ЖКХ из-за вируса

Члены партии «Единая Россия» совместно с правительством и Минстроем из-за распространения в стране коронавируса предложили изменить порядок оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на сайте партии.

По словам секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, предложения также касаются договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

В частности, согласно предложению, управляющие компании не должны начислять пеню за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), капитального ремонта и за жилое помещение. Кроме того, предлагается не приостанавливать предоставление услуг в случае неполной оплаты. Население также хотят освободить от обязательств по проверке счетчиков.

Как добавил Турчак, коронавирус повлиял на финансовое благополучие людей, россияне помимо общего сокращения доходов несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов ЖКУ.

Предложенные меры, добавил он, разработаны в соответствии с поправками о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обращением президента России Владимира Путина к нации и поручениями правительства. Озвученные на внеочередном заседании Совфеда предложения председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко назвала актуальными и поддержала решение направить их в правительство.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на экспертов сообщила, что самоизоляция увеличит траты россиян на ЖКУ примерно на треть. В случае, если ограничения продлятся от двух до четырех недель, расходы семьи из трех человек могут увеличиться до 30 процентов. В частности, существенный рост счетов могут почувствовать те, кто платит по счетчикам за воду и электроэнергию.

За последние сутки в России обнаружили более 700 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране составляет 3 548 человек. Большинство заразившихся выявлено в Москве — 2 475 человек. С 30 марта в столице введен режим всеобщей изоляции. Жителям столицы разрешено выходить из дома только в строго регламентированных случаях.

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