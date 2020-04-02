Россияне назвали способы сохранить деньги при кризисе

Россияне назвали самые выгодные способы сохранения денег в условиях экономической нестабильности. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ. Документ имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Так, в условиях кризиса лучшими способами вложений считается покупка недвижимости: 40 процентов респондентов считают это надежным способом. Также в тройку лидеров по надежности и выгодности вложений средств входят вклады в государственных банках (23 процента россиян считают их надежными, 19 процентов — выгодными) и покупка золота или драгоценностей (21 процент считают их надежным, 18 процентов — выгодными).
Меньшей популярностью пользуются покупка акций предприятий, вложения в паевые инвестиционные фонды и в негосударственные пенсионные фонды. «Прослеживаются гендерные различия: мужчины чаще считают покупку акций надежным и выгодным способом вложения, чем женщины», — указано в исследовании.
Замедление российской экономики наблюдается на фоне эпидемии коронавируса в мире и снижения цен на нефть. Котировки рухнули в начале марта после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. После этого стоимость нефти опускалась до минимумов с начала 2000-х годов. По оценкам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, ВВП страны может потерять от трех до восьми процентов. В сложившейся ситуации он призвал не откладывать разработку дополнительного комплекса мер по поддержке экономики.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения