Россияне назвали способы сохранить деньги при кризисе

Россияне назвали самые выгодные способы сохранения денег в условиях экономической нестабильности. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ. Документ имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Так, в условиях кризиса лучшими способами вложений считается покупка недвижимости: 40 процентов респондентов считают это надежным способом. Также в тройку лидеров по надежности и выгодности вложений средств входят вклады в государственных банках (23 процента россиян считают их надежными, 19 процентов — выгодными) и покупка золота или драгоценностей (21 процент считают их надежным, 18 процентов — выгодными).

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Меньшей популярностью пользуются покупка акций предприятий, вложения в паевые инвестиционные фонды и в негосударственные пенсионные фонды. «Прослеживаются гендерные различия: мужчины чаще считают покупку акций надежным и выгодным способом вложения, чем женщины», — указано в исследовании.

Замедление российской экономики наблюдается на фоне эпидемии коронавируса в мире и снижения цен на нефть. Котировки рухнули в начале марта после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. После этого стоимость нефти опускалась до минимумов с начала 2000-х годов. По оценкам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, ВВП страны может потерять от трех до восьми процентов. В сложившейся ситуации он призвал не откладывать разработку дополнительного комплекса мер по поддержке экономики.

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