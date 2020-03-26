Российский миллиардер пообещал банкротства и увольнения

Миллиардер Игорь Рыбаков, входящий в топ-100 богатейших людей России, раскритиковал план помощи экономике в условиях эпидемии коронавируса. Отвечая на вопросы в своем YouTube-канале, он объяснил, что такие меры лишь отсрочат банкротства и не предотвратят увольнения.

По его мнению, президент России Владимир Путин пообещал сотрудникам предприятий сохранение зарплат и рабочих мест, но никакой поддержки для бизнеса при этом не предусмотрел.

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«С одной стороны, президент утверждает, что бизнесменам нужно сохранять рабочие места, с другой стороны, он не говорит, где брать деньги, как оплачивать кредиты <…>. У нас что, деньги с неба будут валиться?» — сказал Рыбаков.

Миллиардер заметил, что в ресторанном бизнесе доходы сократились на 30 процентов, а на текущей неделе — уже на 70 процентов. В таких условиях ни одно предприятие ресторанного бизнеса сохранить невозможно.

При этом власти объявляют выходную неделю, но не собираются брать на себя обязательства оплатить расходы самозанятым и предпринимателям, чтобы те могли сохранять рабочие места. В результате, рассказал Рыбаков, людей отправляют в так называемое «временное увольнение». «Если ситуация не восстановится в ближайший месяц, а никаких шансов что она восстановится, это [значит] уволены», — констатировал он.

Также Рыбаков предположил, что даже те меры, чтобы были предложены президентом и могли бы как-то помочь бизнесу, могут не реализоваться. Он призвал предпринимателей требовать хотя бы их исполнения.

Накануне, 25 марта, Путин выступил с обращением по поводу ситуации с коронавирусом. Он объявил выходной неделю с 28 марта по 3 апреля, а также предложил ряд мер. Среди тех, что касались бизнеса — снижение страховых взносов на постоянной основе, отсрочка на полгода по всем налогам, кроме НДС, отсрочка по страховым взносам на тот же срок для микропредприятий. В четверг, 26 марта, первый вице-премьер Андрей Белоусов также анонсировал запуск программы выдачи беспроцентных кредитов сроком на полгода для выплаты зарплат сотрудникам.

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