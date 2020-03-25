Российским банкам предсказали тяжелые времена

Международное рейтинговое агентство Fitch предсказало российским банкам тяжелые времена, ухудшив прогноз по сектору до «негативного», говорится в релизе, выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В документе отмечается, что пандемия коронавируса и падение цен на нефть негативно повлияют на экономику России в целом и банки страны в частности. Это может привести к снижению их рейтингов в обозримом будущем.

До сих пор прогноз Fitch по банковскому сектору России был «стабильным». Его снижение коснулось также некоторых соседних стран, среди которых Украина, Казахстан, Белоруссия, Грузия, Армения и Азербайджан. Исключение сделано только для Узбекистана.

Аналитики агентства ожидают снижения рентабельности российских банков из-за ухудшения качества кредитов и увеличения расходов на их резервирование и покрытие других рисков.

Также 25 марта в своем обращении к россиянам президент Владимир Путин поручил ввести 13-процентный налог на любые доходы по банковским вкладам и облигациям на сумму выше миллиона рублей.

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