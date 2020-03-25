Вера предпринимателей в будущее упала до нуля

Альфа-Банк представил исследование «Пульс малого бизнеса», отражающее настроения предпринимателей во второй половине 2019 года, с которым ознакомилась «Лента.ру». На основе полученных ответов рассчитан «Индекс настроений малого бизнеса». Согласно методике, значения индекса могут изменяться от — 100 до + 100. Положительные значения показывают, что позитивные настроения превалируют над негативными, отрицательные значения характеризуют преимущественно негативные настроения. Индекс замеряется с 2015 года.

Совокупный индекс остался на прежнем уровне — минус 33, что отражает преобладание негативных настроений. При этом восприятие текущей ситуации чуть улучшилось (до минус 13 в своем бизнесе и минус 69 в стране), но ожидания от будущего полугодия упали до уровня посткризисного 2015 года (до 0 в своем бизнесе и минус 48 в стране).

Хорошая новость в том, что названная предпринимателями полгода ранее угроза снижения покупательской способности населения пока не реализовалась, полагают аналитики Альфа-Банка. Восстановлению потребления способствовали ускорение бюджетных расходов (повышение зарплат в госсекторе) и эффект от длительного периода смягчения монетарной политики ЦБ России.

Кроме того, улучшение результатов малого бизнеса связано с сезонным фактором (второй квартал традиционно сильнее первого). 26 процентов компаний фиксируют рост числа клиентов, 23 процента — выручки и 18 процентов — прибыли. 12 процентов повысили зарплату своим сотрудникам. При этом рост малого бизнеса ощущался неравномерно, он сконцентрирован в небольшом числе отраслей: строительстве (рост на 9 пунктов до минус 11), маркетинге и бизнес-услугах (на 8 пунктов до минус 6), производстве (на 6 пунктов до минус 9) и грузоперевозках (на 4 пункта до минус 11).

Парадоксально, что несмотря на улучшение текущей ситуации, предприниматели практически потеряли веру в будущее благополучие, считают авторы исследования — индекс ожиданий от своего бизнеса упал сразу на 7 пунктов до нуля, а индекс макроэкономических ожиданий остался на отметке минус 48. Это связано со структурными проблемами, такими как неблагоприятный инвестиционный климат, административные барьеры и значительная доля госсектора в экономике. Предприниматели не ощущают себя бенефициарами государственных инвестиций, которые затрагивают, главным образом, крупные нацпроекты.

Только каждый четвертый предприниматель считает свой бизнес успешным. Более трети позитивно настроенных респондентов понадобилось для этого результата более 5 лет. Проблемой малого бизнеса №1 является высокая налоговая нагрузка: более половины респондентов остро испытывают последствия от повышения НДС. Почти столько же — 48 процентов предпринимателей — обеспокоены перспективами потребительского спроса, в том числе, на фоне мер ЦБ по охлаждению кредитования населения. На третьем месте — недостаток средств для развития (35 процентов).

Самые пессимистичные ожидания наблюдаются в розничной торговле (индекс минус 5). Кроме уже названных проблем, отрасль обеспокоена обострением конкуренции за клиента с крупными компаниями, высокими арендными платежами, необходимостью перестраиваться под требования новых законов (ФЗ №54 об обязательном внедрении онлайн-касс в малом ритейле, чипирование/маркировка одежды). Для сохранения рентабельности 42 процента розничных компаний пересматривали модель продаж в течение последнего полугода.

Первоочередными задачами во всех сферах малого бизнеса являются сохранение прибыльности и клиентской базы на фоне жесткой конкуренции, колебания покупательской способности и роста налоговой нагрузки. Малый бизнес рассчитывает на собственные силы: к росту прибыли могут привести внутренние изменения в компании (развитие/активная работа/повышение качества услуг), уверены 73 процента предпринимателей. Количество респондентов, которые воспринимают государственную поддержку как драйвер малого предпринимательства, сократилось до 10 процентов. Действующие программы поддержки не дали заметного результата, малый бизнес не верит риторике государства о снижении нагрузки на бизнес. 64 процента предпринимателей считают, что текущая политика государства в отношении малого предпринимательства негативно влияет на его прибыльность.

При этом, по мнению респондентов, развитию малого бизнеса могут помочь снижение налоговой нагрузки, рост потребительского спроса, смягчение банковской политики по кредитованию малого бизнеса.

В опросе участвовало 3351 клиентов банка — индивидуальных предпринимателей, руководителей и собственников компаний с выручкой до 350 миллиона рублей в год. Респонденты представляют основные отрасли, в которых занят российский малый бизнес, — розничная и оптовая торговля, строительство, IT, маркетинг и бизнес-услуги, производство, грузоперевозки.