Выявлен главный тормоз российской экономики

У представителей малого бизнеса в России усилился пессимизм по отношению как к общей экономической обстановке, так и к ситуации в собственных компаниях. Об этом свидетельствуют данные исследования «Альфа-банка» «Пульс малого бизнеса», которое имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру». По данным аналитиков, более негативно бизнес был настроен только в кризисном 2015 году.

Большая часть (86 процентов) участников опроса считают, что развитие предпринимательства тормозит сложившаяся экономическая ситуация в стране. Описывая ситуацию в собственной компании, 53 процента респондентов зафиксировали снижение прибыли, 32 процента — уменьшение среднего чека, 35 процентов — сокращение числа клиентов.

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Почти половина (48 процентов предпринимателей) назвали главной проблемой снижение спроса на товары и уменьшение покупательской способности, высокая налоговая нагрузка беспокоит 49 процентов бизнесменов, а на недостаток средств для развития пожаловались 35 процентов участников опроса.Сильнее всего это отражается на представителях строительной сферы и розничной торговли.

По мнению участников опроса, ситуацию может исправить, например, смягчение банковской политики по кредитованию и снижение налоговой нагрузки. Успешным свой бизнес посчитали 21 процент предпринимателей.

В конце сентября депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов назвал причины, тормозящие развитие малого и среднего предпринимательства в стране. По его словам, это происходит из-за закредитованности бизнеса и низкой активности банков.

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