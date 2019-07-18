Участие малого бизнеса госзакупках захотели упростить

Правительство предложило упростить доступ малого и среднего бизнеса к закупкам. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

В кабмине хотят внести поправки в российские законы, поскольку сейчас требования к оформлению заявки на участие в процедуре госзакупок устанавливает сам заказчик. Это приводит к тому, что он часто запрашивает у предпринимателей избыточное количество документов.

«Предприниматели просто не успевают эти все справки подготовить, сертификаты, выписки. Это безусловно снижает количество участников. Ну а если говорить прямо, это просто барьер для того, чтобы ограничивать конкуренцию», — пояснил премьер.

Поправки в законы должны четко определить перечень документов и данных, которые малый и средний бизнес должен предоставлять для участия в процедуре.

Упрощение процедуры участия в госзакупках согласуется с целями нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса. Он включает пять федеральных проектов, касающихся популяризации предпринимательства в целом, улучшения условий ведения бизнеса, расширения доступа к финансовым ресурсам, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, а также создания в России системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации.

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