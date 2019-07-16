На российские торговые сети пожаловались в правительство

Бизнес-объединение «Опора России» обратилось к Минпромторгу с предложением подготовить новый пакет законопроектов для урегулирования отношений между торговыми сетями и поставщиками. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо исполнительного директора организации Андрея Шубина заместителю главы ведомства Виктору Евтухову.

В «Опоре России» считают необходимым ограничить размер штрафов за нарушение условий поставок, которые доходят до 100 процентов стоимости партии. Их предлагается ограничить штрафом в размере 5-10 процентов от цены партии. Шубин обратил внимание, что поставщики со своей стороны лишены права штрафовать сети. Предложения организации соотносятся с целями нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Кроме того, в организации предлагают сформировать более прозрачный механизм предоставления скидок. По словам Шубина, сети не транслируют скидку, полученную от поставщика, в конечную цену товара. В результате у сетей получается заработать и на поставщиках, и на покупателях. При этом скидка является обязательным условием при заключении договора поставки.

В «Опоре России» добавили, что ретейлеры не хотят принимать продукты, у которых срок годности истек более чем на 50 процентов. При планировании промо-акций сети не всегда правильно оценивают продажи и заказывают больше товаров, чем нужно. Это приводит к тому, что в результате поставщики должны забирать нераспроданный остаток по первому требованию.

Шубин напомнил, что с 2012 года отношения между ретейлерами и поставщиками регулирует комиссия по применению Кодекса добросовестных практик. Это происходит на добровольной основе, однако в результате из-за отсутствия какой-либо ответственности практика саморегулирования не развивается. Обращение «Опоры России» поступило в Минпромторг. В ведомстве заявили, что оно находится на рассмотрении.

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