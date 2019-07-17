На Ставрополье построят кондитерскую фабрику

Компания «Шоколенд» намерена построить к 2020 году кондитерскую фабрику в Невинномысске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

Объем инвестиций в фабрику оценивается в 500 миллионов рублей. Компания выделит их из собственных средств, а также возьмет кредит у банка. Пока освоено 136 миллионов рублей, сообщили в комитете.

Проект нацелен на выпуск «конкурентоспособной продукции посредством применения инновационных технологий и рецептур и рецептур», говорится в заявлении властей. Фабрика собирается выпускать до 26,8 тысячи тонн готовой продукции в год. У предприятия есть свои торговые марки «Хуторок Карамелькино» и «Заморский сувенир».

В настоящее время компания проводит реконструкцию производственных помещений и закупает оборудование. В комитете сообщили, что налажено производство запеченных мюсли, карамели, ириса, драже, шоколада и шоколадных конфет, печенья, вафель и вафельных трубочек. Продукция будет реализовываться по доступным для населения ценам.

Строительство фабрики согласуется с целями нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса. Он включает пять федеральных проектов, касающихся популяризации предпринимательства в целом, улучшения условий ведения бизнеса, расширения доступа к финансовым ресурсам, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, а также создания в России системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации.

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