Назван главный тормоз развития малого бизнеса в России

Развитие малого и среднего предпринимательства в России, предусмотренное одноименным нацпроектом, тормозится закредитованностью бизнеса и низкой активностью банков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление депутата Госдумы Рифата Шайхутдинова.

По его мнению, нужно предусмотреть возможность рефинансирования бизнеса, который уже имеет кредиты, по льготной ставке. Он также высказал мнение, что предприятия часто не оформляют льготную поддержку и не стремятся к расширению бизнеса, так как опасаются не реализовать произведенную продукцию.

В Счетной палате сообщили, что представители малого и среднего предпринимательства получили лишь 0,1 процента средств от утвержденного плана кредитования по ставке 8,5 процента по нацпроекту. В ведомстве отметили, что полного учета объемов оказанной бизнесу господдержки добиться невозможно, поскольку поддержка идет через разные структуры. В результате сбор общих данных затруднен.

Россия в рамках нацпроекта поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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