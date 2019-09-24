В Курской области появится технопарк для поддержки бизнеса

Власти Курской области планируют создать в регионе в 2020 году технопарк в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на и.о. главы комитета по экономике и развитию Курской области Светлану Богомазову.

Одной из главных задач технопарка будет инженерная и технологическая помощь компаниям в подготовке новых проектов. К настоящему момент в регионе для поддержки бизнеса уже появились бизнес-инкубатор и промышленные парки.

Пока малое и среднее предпринимательство в Курской области представляют более 50 тысяч хозяйствующих субъектов в различных отраслях экономики.

Россия в рамках нацпроекта поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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