В Ингушетии фермеры получат больше 120 миллионов рублей

В Ингушетии власти выделят гранты на развитие фермерства на 126 миллионов рублей. Они предусмотрены нацпроектом по развитию малого и среднего предпринимательства в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра сельского хозяйства региона Мухажира Албакова.

По его словам, гранты распределят по балльной системе. «Их получат люди, которые непосредственно занимаются сельским хозяйством, и те, кто сельским хозяйством только собирается заняться», — пояснил министр.

Ожидается, что выдача грантов позволит увеличить в Ингушетии количество фермерских хозяйств, создать новые рабочие места, а также нарастить поголовье скота. Отбором проектов, которые получат гранты, займется специальная комиссия.

Россия в рамках нацпроекта поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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