Объем инвестиций в проекты Башкирии составит 1,5 миллиарда рублей

Общий объем инвестиций Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) в шесть инвестпроектов Республики Башкортостан составит 1,5 миллиарда рублей. Об этом заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман во время встречи с главой региона Радием Хабировым.

«Башкирия — регион, который входит в число лидеров по развитию малого среднего предпринимательства. Во многом такая позитивная динамика складывается благодаря усилиям руководства региона. Мы с коллегами приезжали в Уфу ранней весной — тогда нам представили 6 перспективных проектов. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет около 1,5 миллиарда рублей. Трем из них уже оказана финансовая поддержка корпорации», — подчеркнул Александр Браверман.

Благодаря поддержке Корпорации МСП в рамках Национальной гарантийной системы на сегодняшний день башкирским малым и средним компаниям удалось привлечь более 18 миллиардов рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных.

«С Корпорацией МСП у нас сложились хорошие отношения, наше сотрудничество в вопросах развития малого и среднего предпринимательства очень эффективно. Объемы государственной поддержки в регионе растут. Вместе с Корпорацией ведется системная работа, направленная на эффективное использование этих средств. Это позволяет увеличивать количество субъектов МСП и улучшать условия ведения предпринимательской деятельности», — отметил Радий Хабиров.

Во время визита представителей Корпорации МСП было презентовано шесть новых инвестиционных и лизинговых проектов, планируемых к реализации на территории Республики Башкортостан. Общий объем инвестиций в проекты может составить более 785 миллионов рублей.

Созданная с участием Корпорации МСП региональная лизинговая компания успешно работает не только в самой республике, но и на территории всей страны — РЛК Башкортостана оказала льготную лизинговую поддержку 40 субъектам малого предпринимательства из разных регионов России на общую сумму около двух миллиардов рублей.

В Республике Башкортостан с 2018 года реализуется программа развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, одним из значимых результатов работы является тот факт, что по итогам года республика стала лидером по количеству вновь созданных сельскохозяйственных кооперативов — в регионе появилось 119 новых кооперативов. Корпорация МСП в рамках программы оказала финансовую поддержку сельскохозяйственным кооперативам на общую сумму порядка 74 миллиона рублей. Общий объем выделенных средств на реализацию государственных программ поддержки за 2018 год составил 400 миллионов рублей, из которых 312 миллионов рублей — бюджет Республики Башкортостан, 88 миллионов рублей — средства федерального бюджета. В 2019 году объем финансирования запланирован в том же объеме.

Предприниматели Башкирии поделились опытом использования портала Бизнес-навигатора МСП. В период с сентября 2016 года по август 2019 года на портале Бизнес-навигатора МСП зарегистрировались около 29 тысяч предпринимателей Республики Башкортостан. Этот ресурс полезен как для развития уже существующего бизнеса, так и для тех, кто только готовится начать свое дело.

Представители Корпорации МСП при содействии Государственного комитета Республики Башкортостан по мониторингу социально-экономического развития провели круглый стол «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону №223-ФЗ», в котором также приняли участие представители МСП Банка, ФАС России, компании «ТЭК торг», а также девять крупнейших заказчиков, таких как Государственная корпорация ВЭБ.РФ, Интер РАО, компаний «Башнефть», «Чепецкий механический завод», «Транснефть-Урал», «Ростелеком», «Башспирт», РЖД, «Газпром межрегионгаз Уфа».

По итогам 2016-2018 годов по объему закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП Республика Башкортостан занимает 1-е место среди регионов Приволжского федерального округа. Так, около 4 тысяч субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Башкортостан, стали поставщиками работ и услуг для крупнейших заказчиков на общую сумму около 249 миллиардов рублей.

Одним из результатов эффективного взаимодействия между Корпорацией МСП, Республикой Башкортостан и крупнейшими заказчиками является увеличение объема закупок у субъектов МСП региона в 2018 году (по сравнению с 2017 годом) в 1,6 раза или на 31,4 миллиарда рублей.

Визит представителей Корпорации МСП состоялся в рамках Пятого форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.