Корпорация МСП совместно с ЕАБР продвинут цифровые сервисы для ЕАЭС

Корпорация МСП и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали протокол о намерениях, предполагающий продвижение цифровых сервисов для предпринимателей стран-участниц ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

В сообщении отмечается, что совместная деятельность ЕАБР и Корпорации МСП будет направлена на внедрение на территории стран-членов ЕАЭС геомаркетингового информационно-аналитического ресурса на базе Бизнес-навигатора МСП.

«Соглашение позволит развить сервисы портала Бизнес-навигатора в странах-участницах ЕАЭС. Число зарегистрированных российских пользователей портала составляет около 2 миллионов пользователей, из них более 1,3 миллиона — субъекты МСП», — отметил в ходе подписания генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. «Порядка 600 тысяч компаний — пользователей сервисов портала Бизнес-навигатора показали рост выручки и численности сотрудников. Мы рады, что у наших партнеров по ЕАЭС есть интерес к этому ресурсу. Уверен, что создание аналогичных цифровых платформ в партнерстве с коллегами из Евразийского банка развития на территории стран ЕАЭС даст мощный стимул для роста числа МСП в странах-участницах объединения и станет драйвером производственной кооперации между нашими странами», — подчеркнул он.

Портал Бизнес-навигатора МСП предоставляет предпринимателям ряд возможностей как для начала своего дела, так и для расширения бизнеса. Используя сервисы портала, можно узнать, какой бизнес лучше открыть в своем городе, в каком месте, какие инвестиции и документы для этого понадобятся. Портал является частью платформы «Россия — страна возможностей», созданной указом президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года.