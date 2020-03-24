Российский банк решил ввести отсрочку по кредитам из-за коронавируса

Альфа-банк запустит специальную программу для тех, кто пострадал от коронавируса. Речь идет об отсрочке по кредитам. Программа «Кредитный карантин» распространяется на тех, кто потерял возможность вовремя гасить задолженность из-за эпидемии. О этом «Ленте.ру» рассказали в банке.

Программа начнет работать с середины апреля. Отсрочку предоставят тем, кто заразился Covid-19, потерял работу, ушел в неоплачиваемый отпуск или оказался на карантине. Клиенты смогут получить отсрочку по кредитным платежам за ипотеку и за кредит наличными на срок от одного до двух месяцев. Задолженность по кредитным картам можно будет не выплачивать до двух месяцев.

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Ранее в марте о готовности предоставить клиентами ипотечные каникулы или реструктуризацию задолженности, если из-за ситуации с коронавирусом у них возникнут финансовые сложности, объявили в Сбербанке.

На фоне распространения вируса в России Центробанк рекомендовал кредитным организациям и МФО реструктуризировать кредиты для тех, кто заразился Covid-19. Также объявлены меры о поддержке ипотеки: снижены значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве.

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