Российский банк решил ввести отсрочку по кредитам из-за коронавируса

Альфа-банк запустит специальную программу для тех, кто пострадал от коронавируса. Речь идет об отсрочке по кредитам. Программа «Кредитный карантин» распространяется на тех, кто потерял возможность вовремя гасить задолженность из-за эпидемии. О этом «Ленте.ру» рассказали в банке.
Программа начнет работать с середины апреля. Отсрочку предоставят тем, кто заразился Covid-19, потерял работу, ушел в неоплачиваемый отпуск или оказался на карантине. Клиенты смогут получить отсрочку по кредитным платежам за ипотеку и за кредит наличными на срок от одного до двух месяцев. Задолженность по кредитным картам можно будет не выплачивать до двух месяцев.
Ранее в марте о готовности предоставить клиентами ипотечные каникулы или реструктуризацию задолженности, если из-за ситуации с коронавирусом у них возникнут финансовые сложности, объявили в Сбербанке.
На фоне распространения вируса в России Центробанк рекомендовал кредитным организациям и МФО реструктуризировать кредиты для тех, кто заразился Covid-19. Также объявлены меры о поддержке ипотеки: снижены значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве.