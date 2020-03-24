Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу, 20 марта, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила повышения ставки на одном из следующих заседаний Центробанка

Однако еще до этого решения ряд кредитных организаций объявили о повышении ставок по кредитным продуктам, другие банки заняли выжидательную позицию.

Ранее Сбербанк заявил, что готов предоставить клиентами ипотечные каникулы или реструктуризацию задолженности, если из-за ситуации с коронавирусом у них возникнут финансовые сложности.

В марте Банк России утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса: снижены значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве. Также кредитным организациям и МФО рекомендовано реструктуризировать кредиты для тех, кто заразился Covid-19.

Российское правительство предприняло оперативные действия, направленные на поддержку экономики. В частности, создан финансовый резерв в размере 300 миллиардов рублей и гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации, а также объявлены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в ряде отраслей. ЦБ объявил о дополнительной продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

В марте начался обвал цен на нефть. Отягощающим фактором для сырья стало снижение спроса на фоне эпидемии коронавируса и остановки предприятий. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу рубля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!