Российскую ипотеку поддержат

Банк России утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. Они предусматривают в том числе сохранение доступности ипотечного кредитования. Перечень мер опубликован на сайте регулятора.

«Для поддержания доступности ипотечного кредитования в условиях, когда банки приостанавливают снижение ставок, Банк России снизил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, предоставленным с 1 апреля 2020 года», — отмечается в документе. Эта мера направлена, в частности, на поддержку потенциальных заемщиков с высоким соотношением долг/доход — банки смогут либерализовать для них условия кредитования.

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Кроме того, изменен порядок применения надбавок по кредитам с низким первоначальным взносом. Для ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 10 процентов), погашаемых за счет материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска теперь будут снижаться по мере погашения кредита. Предполагается, что это расширит возможности по получению ипотеки для семей с детьми.

Ранее в марте стало известно, что российских банкиров могут обязать учитывать размер первоначального взноса при ипотечном кредитовании — наряду с показателем долговой нагрузки (ПДН) граждан. Сообщалось, что новая норма может отрицательным образом повлиять на доступность ипотеки.

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