В Москве возросла популярность ипотеки

В феврале 2020-го московское управление Росреестра зарегистрировало на 28 процентов больше договоров ипотечного жилищного кредитования, чем в январе, следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства.

По данным регистраторов, в феврале в столице оформили 8,1 тысячи ипотечных договоров — против 6,35 тысячи месяцем ранее. В годовом выражении популярность ипотеки возросла на 16 процентов — количество зарегистрированных ипотек в феврале 2019-го равнялось 7 тысячам.

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Сумма зарегистрированных за первые два месяца 2020-го ипотек составила почти 14,5 тысячи — на 15 процентов больше, чем в аналогичном периоде 2019-го (тогда было оформлено 12,55 тысячи жилищных кредитов).

«Положительная динамика по числу зарегистрированных договоров обусловлена комфортными условиями кредитования и различными вариантами господдержки, — отмечают в Росреестре. — Не исключено, что с учетом текущей экономической ситуации проценты по кредитам могут быть скорректированы в соответствии с новым решением ЦБ по ключевой ставке».

Ранее сообщалось, что одним из последствий обвала мирового рынка нефти, произошедшего 9 марта, может стать повышение российским Центробанком ключевой ставки. Это, в свою очередь, воспрепятствует удешевлению ипотеки в будущем.

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