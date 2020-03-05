Россиянка выплатила ипотеку деньгами из 1990-х и лишилась жилья

Жительница Воронежской области лишилась приобретенной в кредит квартиры, предприняв попытку выплатить ипотеку купюрами образца 1995 года. Об этом сообщает «36Регион».

Россиянка оформила кредит на покупку однокомнатной квартиры летом 2018 года. Банк выдал ей почти 1,7 миллиона рублей, срок кредитования составил 25 лет. Впоследствии заемщица не внесла ни одного платежа по кредитному договору. К январю 2020-го ее задолженность достигла 1,775 миллиона рублей, и банк подал на женщину в суд.

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26-летняя должница в суде заявила, что погасила ипотеку целиком еще в декабре 2019-го. При этом было установлено, что она попыталась расплатиться с банкирами купюрами из ранних 1990-х. Сотрудники приняли деньги, но уведомили россиянку о том, что они недействительные: в январе 1998-го в обращение поступили новые банкноты и монеты, а неденоминированные денежные знаки прекратили считаться платежным средством.

Суд встал на сторону банка и постановил, что заемщица должна передать банку залоговое жилье, а также оплатить госпошлину в размере 300 тысяч рублей.

В минувшем феврале премьер-министр Михаил Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой. Кредиты под 9 процентов годовых — такой была средняя ставка в декабре 2019-го — не позволяют гражданам улучшать жилищные условия, подчеркнул глава правительства. Он поручил подчиненным принять меры для снижения ипотечной ставки.

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