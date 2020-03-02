Половина российских ипотечников оказались одиночками

Почти половина — 43 процента — квартир, купленных россиянами в 2019 году в кредит, были оформлены на не состоящих в браке людей, следует из материалов Россельхозбанка (РСХБ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

При этом одинокие женщины берут ипотеку в два раза чаще, чем одинокие мужчины: доли этих групп на федеральном рынке ипотечного кредитования — 28 и 15 процентов соответственно. Но главными покупателями квартир в России все же оказались семьи — на них в 2019-м пришлось более половины (57 процентов) всех выданных ипотечных кредитов.

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«Семьи закономерно нуждаются в более просторном и, следовательно, более дорогом жилье, и этот сегмент клиентов отличается самым большим средним размером ипотечного кредита — 2,38 миллиона рублей», — отмечают в РСХБ. Мужчины, которые реже женщин берут ипотеку, при этом готовы выплачивать более дорогой кредит — в среднем 2,26 миллиона рублей и 2,01 миллиона рублей соответственно.

Средний возраст ипотечных заемщиков за последний год практически не изменился и по прежнему составляет 37-38 лет, говорится в предоставленных материалах.

Ранее в феврале премьер-министр Михаил Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой. Кредиты под 9 процентов годовых — такой была средняя ставка в декабре 2019-го — не позволяют гражданам улучшать жилищные условия, подчеркнул глава правительства. Он поручил своему первому заместителю Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину совместно с Центробанком обсудить меры по снижению ипотечной ставки.

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