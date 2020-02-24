Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что молодые граждане страны не смогут купить квартиру даже в ипотеку, потому что проценты по ней слишком высоки. Об этом политик заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», запись доступна на YouTube.

«Молодым семьям (...) даже кредит могут не дать. Рынок ипотеки просто недоступен», — сказал премьер. Он счел, что такие суммы способны выплачивать только граждане, занимающиеся преступным бизнесом.

«Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ​​ипотеку», — назвал глава правительства возможные источники дохода, необходимого для выплаты ипотеки.

Гончарук заявил, что одной из главных задач правительства на ближайший год станет снижение процентов по ипотеке до 10 процентов и меньше.

В конце января стало известно, что более четверти украинцев живут за чертой бедности. Учитывая, что по данным электронной переписи населения страны составляет 37,3 миллиона человек, то к бедным можно отнести около 10 миллионов человек. Борьба с бедностью была одной из главных задач, которые поставил перед собой президент Владимир Зеленский после своего избрания.

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