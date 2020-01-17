Глава МИД Украины назвал зарплаты министров неуважением к государству

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал нынешние зарплаты министров «неуважением к государству». Его слова приводит УНИАН.

Глава МИД подчеркнул, что дискуссия относительно зарплат чиновников необходима для того, чтобы понять, насколько государство готово оплачивать услуги чиновников. Однако оклады министров в 16 тысяч гривен (40 668 рублей) он назвал неприемлемыми.

«Это является неуважением к нашему государству. Некоторые судьи или кто еще получают сотни тысяч гривен, а вы все еще рассчитываете, что министры могут работать за 16 тысяч гривен», — подчеркнул он.

В конце 2019 года сразу несколько украинских министров пожаловались на низкую зарплату. 12 декабря министр юстиции Денис Малюська заявил, что когда он начал работать на своем посту, то ежемесячно получал 16 тысяч гривен (около 43 тысяч рублей). Ситуация с оплатой изменилась в ноябре, теперь Малюська ежемесячно зарабатывает 29 тысяч гривен (78 тысяч рублей), однако эта сумма также его не устраивает.

В начале декабря министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов также заявил, что живет на собственные сбережения, а денег, которые ему за министерскую работу выплачивает государство, «хватает только на Uber». За ноябрь Милованову выплатили 64 306 гривен (172 223 рубля).

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