Украинский министр пожаловалась на невозможность завести ребенка из-за зарплаты

Министр образования и науки Украины Анна Новосад пожаловалась на невозможность завести ребенка из-за низкой заработной платы. Об этом она рассказала в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По ее словам, ежемесячного дохода в 36 тысяч гривен (90 тысяч рублей) хватает только на то, чтобы нормально прожить. Новосад отметила, что сейчас она зарабатывает меньше, чем получала на должности руководителя директората в Минобразования.

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«У меня есть собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это как человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии, то определенно этого не хватит», — заявила украинский министр.

При этом Новосад подчеркнула, что должна получать конкурентную зарплату, чтобы не произошло ситуации, «когда я просто не смогу жить в Киеве».

17 января президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство создать новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях. Он отметил, что зарплаты должны быть «нормальными» для текущей ситуации на Украине.

В конце 2019 года сразу несколько украинских министров пожаловались на низкую зарплату. 12 декабря министр юстиции Денис Малюська заявил, что когда он начал работать на своем посту, то ежемесячно получал 16 тысяч гривен (43 тысячи рублей). Ситуация с оплатой изменилась в ноябре, теперь Малюська ежемесячно зарабатывает 29 тысяч гривен (78 тысяч рублей), однако эта сумма также его не устраивает.

В начале декабря министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов также рассказал, что живет на собственные сбережения, а денег, которые ему за министерскую работу выплачивает государство, «хватает только на Uber». За ноябрь Милованову выплатили 64 306 гривен (172 тысячи рублей).

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