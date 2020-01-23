Более четверти украинцев оказались живущими за чертой бедности

Более десяти миллионов украинцев оказались живущими за чертой бедности, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук на форуме в Давосе. Об этом сообщает агентство УНН.

«Пока мы имеем такое количество людей, которые должны думать о том, как прокормить семью, мы будем иметь огромные предпосылки для коррупции», — подчеркнул он и добавил, что для борьбы с коррупцией власть прежде всего должна заниматься системной работой по поднятию уровня жизни населения.

Озвученная Гончаруком цифра — это более четверти населения страны, которое, как показали результаты недавней электронной переписи, составляет 37,3 миллиона человек.

Ранее Гончарук объяснил высокие зарплаты топ-чиновников борьбой с коррупцией. По мнению премьера, благодаря высоким доходам они не получают зарплаты в конвертах от реализации теневых схем и откатов.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «эпоха бедности» в стране закончится до конца срока его полномочий как главы государства. По его словам, уже принято много законов, связанных с детенизацией экономики, демонополизацией и деолигархизацией, что должно пополнить бюджет Украины. При этом Зеленский подчеркнул, что для окончания «эпохи бедности» каждый украинец должен платить налоги в своей стране. «Конец эпохи бедности» был одним из его предвыборных лозунгов.

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