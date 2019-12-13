Зеленский рассказал об окончании эпохи бедности на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «эпоха бедности» в стране закончится до конца срока его полномочий как главы государства. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1», передает портал «НВ».

«Это будет еще при моей каденции. Мы это делаем шаг за шагом», — заявил украинский лидер. По его словам, уже принято много законов, связанных с детенизацией экономики, демонополизацией и деолигархизацией, что должно пополнить бюджет Украины. При этом Зеленский подчеркнул, что для окончания «эпохи бедности» каждый украинец должен платить налоги в своей стране.

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«Потому что откуда брать пенсии, заработную плату? Зарплата увеличивается. Сейчас важна социальная миссия нашей команды — когда нет денег, а нужно увеличить минимальные пенсии», — сказал президент.

Ранее Зеленский заявил о повышении с 2020 года пенсий для людей старше 80 лет. При этом «конец эпохи бедности» был одним из его предвыборных лозунгов.

В ноябре премьер-министр страны Алексей Гончарук рассказал, что за чертой бедности живут 10 миллионов украинских граждан. Перечисляя проблемы страны, он, помимо бедности, назвал «разваленную инфраструктуру» и «проблемы с монополистами в энергетике». По словам премьера, правительство хочет улучшить ситуацию по этим вопросам.

В июле прошлого года Всемирный банк также оценил количество живущих за чертой бедности в 25 процентов. В организации указали, что в 2014 году, сразу после смены власти, столь низкий уровень доходов был только у 15 процентов граждан.

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