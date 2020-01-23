На Украине посчитали население без переписи

Власти Украины посчитали численность населения без проведения переписи. В стране проживают почти 37,3 миллиона человек, сообщил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет на брифинге 23 января, передает «Украинская правда».

При подсчете не учитывались жители неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, а также присоединившегося к России Крымского полуострова. Украина называет эти земли оккупированными. 37,289 миллиона человек — число людей, которые физически находятся на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года, пояснил Дубилет.

Для оценки численности населения использовались три метода, которые дали примерно одинаковый результат с разницей 2,86 процента, рассказал министр. Правительство использовало данные о количестве абонентов от мобильных операторов, статистику пенсионного фонда, Госкомстата и госреестров, а также информацию из реестра физических лиц.

После распада Советского Союза на Украина провели перепись один раз — в 2001 году. Следующая должна была состояться в 2016-м, но ее перенесли на 2020-й. Перепись была запланирована на ноябрь-декабрь, отмечает издание. В правительстве идут дискуссии о необходимости ее проведения.

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