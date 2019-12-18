Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Запрет вступит в силу с 1 марта 2020 года. Для поездок на территорию соседнего государства украинцам придется иметь при себе загранпаспорт. При этом, как отмечает Гончарук, время пересечения границы сократится за счет новых методов контроля. «Для проверки данных сведения загранпаспортов считываются специальными приборами», — указал он.

Ограничительная мера касается только людей, въезжающих в Россию. Для граждан Украины, которые пересекают границу в обратном направлении и возвращаются с территории соседнего государства на родину, правила остаются прежними. Их будут пропускать по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

О том, что власти в Киеве хотят запретить гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам, стало известно 5 декабря. По мнению директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, упрощенный режим пересечения границы «несет угрозы государственной безопасности Украины».

Погорельцев также сообщал, что украинцам, находящимся в России, предоставят возможность оформить загранпаспорт в консульских учреждениях.

Ранее сообщалось, что власти Украины рассматривают возможность введения двойного гражданства. Эта мера призвана сократить отток населения за счет экономических мигрантов. Пока законопроект находится на стадии разработки. Также президент Владимир Зеленский призвал упростить процедуру получения украинского гражданства для россиян, которые подвергаются преследованиям. На остальных граждан России закон о двойном гражданстве распространяться не будет.

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