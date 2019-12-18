В новом порядке въезда украинцев в Россию нашли нестыковку из-за Крыма

Журналист Дмитрий Смирнов нашел нестыковку в новом порядке пересечения границы с Россией, принятом правительством Украины. Соответствующий вопрос он задал в своем Telegram-канале.

Смирнов процитировал премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который заявил, что с марта следующего года для поездок на территорию России украинцам придется иметь при себе загранпаспорт. При этом глава украинского кабмина не уточнил, какие документы необходимо предъявлять на границе с Крымом, который Киев считает частью Украины, отметил журналист.

О том, что власти в Киеве хотят запретить гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам, стало известно 5 декабря. Официально об этом объявили в среду, 18 декабря. В упрощенном режиме пересечения границы в украинском МИД усматривают угрозу государственной безопасности.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что решение Киева носит больше символический характер. По его мнению, таким образом Россию хотят вынести в категорию стран дальнего зарубежья.

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