В Госдуме прокомментировали новые правила въезда в Россию для украинцев

Решение Киева запретить украинцам въезжать в Россию по внутренним паспортам носит больше символический характер, таким образом РФ хотят вынести в категорию стран дальнего зарубежья, заявил в комментарии РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.

История показывает, что попытки отдалить Украину от России успехом не увенчались, отметил парламентарий. «Люди с Украины ездили и ездят в Россию к родственникам, по делам, по работе», — сказал Бальбек.

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Ранее в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что с марта следующего года для поездок на территорию соседнего государства украинцам придется иметь при себе загранпаспорт. В упрощенном режиме пересечения границы в украинском внешнеполитическом ведомстве усматривают угрозу государственной безопасности.

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