Украина введет двойное гражданство

Власти Украины готовят законопроект, который не будет требовать отказа от иностранного гражданства для получения украинского паспорта. Об этом «Европейской правде» рассказал глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

По его словам, введение двойного гражданства будет оформлено как новая процедура. При этом Соколюк заявил, что норма Конституции о «едином гражданстве» сохранится. «Она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства», — пояснил глава ведомства.

Соколюк отметил, что законопроект еще предстоит обсудить с депутатами Верховной Рады. Он не исключил, что будут и другие законопроекты по данному вопросу, подчеркнув, что «вектор изменений установлен президентом».

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«Двойное гражданство — это в некотором роде программа иммиграции на Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов», — сказал Соколюк. При получении гражданства украинские власти будут требовать сдачи теста на знание украинского языка и истории, а также принятия присяги, которая пока находится в стадии разработки, заявил глава Миграционной службы. Причем за нарушение присяги власти собираются лишать гражданства Украины.

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который позволит упростить получение украинского гражданства военнослужащим по контракту в Вооруженных силах Украины и гражданам «государства-агрессора», которые подверглись в своей стране преследованиям. Для получения паспорта Украины такие лица должны будут подать письменный отказ от иностранного гражданства в виде декларации.

Ранее стало известно, что МИД Украины занимается разработкой законопроекта о двойном гражданстве. Главной целью документа назвали сохранение связей между украинским государством и покинувшими его гражданами. Однако законопроект, разрешающий наличие нескольких гражданств на Украине, не будет распространяться на россиян.

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